Kriminalität

Polizei erwischt per europäischem Haftbefehl gesuchten Mann

Ein Mann räumt in Italien einen Tresor aus. Aber im Gefängnis landet er erst Jahre nach dem Urteil – weil er über die deutsch-französische Grenze will.

Bundespolizisten haben an der deutsch-französischen Grenze einen gesuchten Tresorräuber erwischt. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Bundespolizisten haben an der deutsch-französischen Grenze einen gesuchten Tresorräuber erwischt. (Symbolbild)

Neuenburg am Rhein (dpa/lsw) - Jahre nach seiner Verurteilung in Italien haben Bundespolizisten einen per europäischem Haftbefehl gesuchten Mann am Grenzübergang Neuenburg am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) festgenommen. Der 28-Jährige wollte am Freitag am Steuer eines Autos aus Frankreich einreisen, als ihn die Einsatzkräfte kontrollierten, wie ein Sprecher sagte.

Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Mann im Schengener Informationssystem SIS zur Festnahme ausgeschrieben war. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt und muss dort bis zur Entscheidung über seine Auslieferung bleiben.

Der rumänische Staatsangehörige war 2023 in Italien verurteilt worden, hatte seine Haftstrafe aber nicht angetreten und war untergetaucht. Nach Gerichtsangaben hatte er einem Mann ein Mittel verabreicht, sodass dieser einschlief. Anschließend habe er Bargeld und Sparbriefe im Wert von 115.000 Euro aus dessen Tresor gestohlen.

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