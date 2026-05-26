Verdächtiger Gegenstand im Zug

Polizei evakuiert ICE im Ulmer Hauptbahnhof - keine Gefahr

Plötzlich Stillstand: Ein ICE wird in Ulm geräumt und auf ein anderes Gleis umgeleitet. Viele Reisende müssen umplanen. Der Grund ist ein verdächtiger Gegenstand. Was bisher bekannt ist.

Wegen eines verdächtigen Gegenstands wurden Teile des Ulmer Hauptbahnhofs zeitweise gesperrt. Foto: Stefan Puchner/dpa
Wegen eines verdächtigen Gegenstands wurden Teile des Ulmer Hauptbahnhofs zeitweise gesperrt.

Ulm (dpa) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands in einem ICE haben viele Reisende am Ulmer Hauptbahnhof umplanen müssen. Der Zug der Deutschen Bahn von München nach Hamburg sei gegen 16.50 Uhr an Bahnsteig 1 eingefahren, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Einer ersten Meldung zufolge sollte sich in diesem ein verdächtiger Gegenstand befinden. Der Bahnsteig und der ICE wurden daraufhin von Einsatzkräften geräumt und abgesperrt. 

Wenig später wurden auch die Bahnsteige 25A, 27 und 28 für den Zugverkehr gesperrt. «Nach Abschluss der Räumung wurde entschieden, den ICE samt dem verdächtigen Gegenstand aus dem Hauptbahnhof zu fahren», teilte der Sprecher weiter mit. Dort sei der Gegenstand von Spezialkräften untersucht worden. Eine konkrete Gefahr sei von diesem nicht ausgegangen. 

Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher zunächst nicht. Wie viele Menschen in dem Zug saßen, blieb vorerst ebenfalls offen. Der Hauptbahnhof wurde kurz nach 18:00 Uhr wieder für den Zugverkehr freigegeben. Mutmaßlich waren Hunderte Reisende und Pendler von den Maßnahmen betroffen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Defekte Oberleitung am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet
Bahnverkehr

Defekte Oberleitung am Ulmer Hauptbahnhof - ICE umgeleitet

Regionalzüge und ICE-Verbindungen zwischen München und Stuttgart fahren im Moment nur teilweise durch Ulm. Die Reparaturarbeiten dauern wohl noch bis zum Nachmittag. Was ist passiert?

27.04.2026

Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder
Arbeiten erledigt

Fernzüge am Ulmer Hauptbahnhof rollen wieder

Endlich wieder freie Fahrt für Fernreisende: Der Fernverkehr am Ulmer Hauptbahnhof läuft laut Bahn wieder.

19.01.2026

Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof gestartet - Verspätungen
Nur Regionalzüge

Arbeiten am Ulmer Hauptbahnhof gestartet - Verspätungen

Wegen Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof hält dort in dieser Woche kein Fernverkehr. Was Reisende beachten müssen.

13.01.2026

Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof starten - kein Fernverkehr
Nur Regionalzüge

Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof starten - kein Fernverkehr

Wegen Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof hält dort in dieser Woche kein Fernverkehr. Was Reisende beachten müssen.

13.01.2026

Bauarbeiten in Ulm - Fernverkehr meidet Hauptbahnhof
Bauarbeiten

Bauarbeiten in Ulm - Fernverkehr meidet Hauptbahnhof

Fernzüge fahren eine Woche lang nicht über Ulm. Wer umsteigen will, muss neue Wege suchen – und vielleicht sogar auf den Bus umsteigen. Was noch alles auf Reisende zukommt.

04.01.2026