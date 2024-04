Polizei fängt entlaufenes Degu ein

Gießen (dpa/lhe) - Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Gießen: Die Beamten haben am Donnerstag ein entlaufenes Degu eingefangen. Die Polizei war von einem Zeugen gerufen worden, der das Nagetier auf der Flucht beobachtet habe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die ersten Annäherungen der Beamten sowie Versuche «das Degu kommunikativ zur Aufgabe zu bewegen» seien laut Polizeibericht erfolglos verlaufen. Mithilfe von Snacks wurde das Tier schließlich in einen Katzenkorb gelockt. Wem das Tier gehört, war zunächst unklar. Daher kam es vorerst ins Tierheim. Degus stammen ursprünglich aus Südamerika und gelten als sehr sozial.