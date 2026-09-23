Angriff in Franken

Polizei fahndet nach Messerattacke nach Mann aus Wendlingen

Bei Nürnberg kommt es zu einem blutigen Streit unter Arbeitskollegen. Der mutmaßliche Täter flüchtet nach der Tat - und wird nun gesucht.

Nach dem Messerangriff auf einen Arbeitskollegen fahndet die Polizei nach einem Flüchtigen aus Wendlingen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Nach dem Messerangriff auf einen Arbeitskollegen fahndet die Polizei nach einem Flüchtigen aus Wendlingen. (Symbolbild)

Wendlingen/Schwaig bei Nürnberg (dpa/lsw) - Weil er am Freitag einen Arbeitskollegen mit einem Messer schwer verletzt haben soll, fahndet die Polizei nach einem flüchtigen Mann aus Wendlingen (Kreis Esslingen). Bei dem Tatverdächtigen handele es sich um einen 22-Jährigen, der in Wendlingen am Neckar gemeldet und türkischer Staatsangehöriger sei, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Der Gesuchte ist Mitarbeiter einer Reinigungsfirma. Am Freitag soll er mit einem 21 Jahre alten Kollegen auf dem Gelände einer anderen Firma im fränkischen Schwaig bei Nürnberg eingesetzt gewesen und mit diesem in Streit geraten sein. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung müssten noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Beide Männer sollen sich gegenseitig mit Fäusten geschlagen haben. Nachdem ein zufällig anwesender Paketzusteller beide Männer zwischenzeitlich getrennt hatte, soll der Verdächtige mit einem Messer auf seinen Kollegen losgegangen sein und ihn schwer verletzt haben. Zeugen trennten die Männer demnach. Der mutmaßliche Täter flüchtete, ein weiterer Kollege brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf den Aufenthaltsort des circa 1,80 Meter großen Flüchtigen.

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