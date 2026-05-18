41-Jähriger bei Messerattacke in Rüsselsheim schwer verletzt
Ein Mann wird bei einem Streit mit einem Messer schwer verletzt. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 41 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Rüsselsheim mit einem Messer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei anschließend geflüchtet, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Zur Fahndung setzte die Polizei am Nachmittag auch einen Hubschrauber ein.
Nach ersten Erkenntnissen gerieten der 41-Jährige aus Groß-Gerau und ein bislang unbekannter Mann gegen 15.45 Uhr vor einer Lokalität am Berliner Platz in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Unbekannte den Mann mit einem Messer verletzt haben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Kripo ermittelt und hofft nun auf Zeugen der Attacke.