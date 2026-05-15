Polizei ermittelt

19-Jähriger in Rüsselsheim bei Messerattacke verletzt

Mitten in Rüsselsheim endet ein Streit blutig: Ein Mann wird am Rücken verletzt, der Täter verschwindet spurlos. Was bisher über die Tat bekannt ist.

Der 19-Jährige wurde durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Der 19-Jährige wurde durch einen Stich in den Rücken schwer verletzt. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa) - Bei einer Messerattacke in Rüsselsheim ist ein 19-Jähriger am Abend schwer verletzt worden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, müsse aber in einer Klinik operiert werden, teilte die Polizei mit. 

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Zuvor war es auf dem Europaplatz zu einem handfesten Streit zwischen mehreren jungen Männern gekommen. An der Auseinandersetzung sollen mindestens vier Personen beteiligt gewesen sein. Der 19-Jährige erlitt dabei einen Stich in den Rücken. Der Täter flüchtete. Bei einer sofortigen Fahndung hatte die Polizei bisher keinen Erfolg.

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