19-Jähriger in Rüsselsheim bei Messerattacke verletzt
Mitten in Rüsselsheim endet ein Streit blutig: Ein Mann wird am Rücken verletzt, der Täter verschwindet spurlos. Was bisher über die Tat bekannt ist.
Rüsselsheim (dpa) - Bei einer Messerattacke in Rüsselsheim ist ein 19-Jähriger am Abend schwer verletzt worden. Er schwebe nicht in Lebensgefahr, müsse aber in einer Klinik operiert werden, teilte die Polizei mit.
Zuvor war es auf dem Europaplatz zu einem handfesten Streit zwischen mehreren jungen Männern gekommen. An der Auseinandersetzung sollen mindestens vier Personen beteiligt gewesen sein. Der 19-Jährige erlitt dabei einen Stich in den Rücken. Der Täter flüchtete. Bei einer sofortigen Fahndung hatte die Polizei bisher keinen Erfolg.