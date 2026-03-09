Polizeieinsatz

Mann in Hanau bei Messerattacke lebensgefährlich verletzt

Ein Streit in einem Hanauer Bus eskaliert: Ein 25-Jähriger wird mit einem Messer attackiert. Gibt es schon einen Tatverdächtigen?

Das spätere Opfer und der Jugendliche waren in einem Bus in Streit geraten. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Hanau (dpa) - Bei einer Messerattacke in einem Bus in Hanau hat ein 25-jähriger Mann am Abend lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Als Tatverdächtiger wurde kurze Zeit nach dem Angriff ein 17-Jähriger festgenommen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Das spätere Opfer und der Jugendliche waren nach Polizeiangaben gegen 18.20 Uhr in einem Bus in Streit geraten. Worum es dabei ging, wurde nicht bekannt. Die verbale Auseinandersetzung eskalierte in eine körperliche - der 17-Jährige zückte ein Messer und stach auf den älteren Mann ein. Danach sei der Jugendliche zunächst geflüchtet, habe jedoch kurz darauf im Rahmen einer Fahndung von Polizisten vorläufig festgenommen werden können. Das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

