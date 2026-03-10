Polizeieinsatz

Mann nach Messerattacke in Hanau weiter in Lebensgefahr

Ein Streit in einem Hanauer Bus war am Abend eskaliert: Ein 25-Jähriger wird mit einem Messer attackiert. Auch am Tag danach gibt es noch keine guten Nachrichten.

Der 25-Jährige musste nach der Messerattacke mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Der 25-Jährige musste nach der Messerattacke mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - Einen Tag nach der Messerattacke in einem Bus in Hanau schwebt das 25-jährige männliche Opfer weiter in Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Das Opfer war am Montagabend mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Als Tatverdächtiger wurde kurze Zeit nach dem Angriff ein 17-Jähriger festgenommen, wie das Polizeipräsidium Südosthessen und Staatsanwaltschaft Hanau am Montag mitgeteilt hatten. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Streit war eskaliert

Das spätere Opfer und der Jugendliche waren nach Polizeiangaben vom Montagabend gegen 18.20 Uhr in einem Bus in Streit geraten. Worum es dabei ging, wurde nicht bekannt. Die verbale Auseinandersetzung sei in eine körperliche eskaliert – der 17-Jährige habe ein Messer gezückt und auf den älteren Mann eingestochen. Danach sei der Jugendliche zunächst geflüchtet, habe jedoch kurz darauf im Rahmen einer Fahndung von Polizisten vorläufig festgenommen werden können.

