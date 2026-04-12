Kriminalität

Messerattacke in Ulm – 22-Jähriger schwer verletzt

In einer Ulmer Unterführung eskaliert ein Streit: Ein 22-Jähriger wird schwer verletzt, ein Tatverdächtiger sitzt in U-Haft. Doch die Polizei sucht noch nach weiteren Beteiligten.

Die Polizei fahndet noch nach weiteren Tatverdächtigen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei fahndet noch nach weiteren Tatverdächtigen. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - In Ulm ist am Samstagabend ein 22-Jähriger von mehreren Männern attackiert und mit einem Messer schwer verletzt worden. Zunächst war es in einer Unterführung zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 22-Jährigen und der Gruppe gekommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Anschließend sollen die Männer mehrfach auf den Mann eingeschlagen und einer von ihnen auch mutmaßlich ein Messer eingesetzt haben. Die Täter seien dann in Richtung des Ulmer Hauptbahnhofs geflüchtet.

Bei der Fahndung nahm die Polizei einen 18-Jährigen und einen 23-Jährigen fest. Gegen Letzteren erließ ein Haftrichter inzwischen einen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Fahndung nach weiteren Tatverdächtigen läuft noch. Um wie viele Menschen es sich dabei handelt, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit.

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