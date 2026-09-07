Vor zehn Jahren verurteilt

Polizei fasst seit acht Jahren gesuchten Mann bei Kontrolle

Ein in Deutschland vor zehn Jahren verurteilter Österreicher scheitert bei dem Versuch, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Nun muss er zurück ins Gefängnis und eine alte Haftstrafe absitzen.

Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei versuchte ein gesuchter 37-Jähriger zu Fuß zu flüchten. (Symbolbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei versuchte ein gesuchter 37-Jähriger zu Fuß zu flüchten. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Ein seit acht Jahren gesuchter Mann hat am Sonntagmorgen versucht, bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Er muss jetzt für mehr als ein Jahr den zweiten Teil einer Haftstrafe verbüßen, die er bereits 2016 begonnen hatte. 

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der 37-jährige Österreicher vor zehn Jahren wegen Drogenhandels zu drei Jahren Haft verurteilt. Nachdem er einen Teil der Haft abgesessen hatte, sei er 2018 nach Österreich abgeschoben und zur Fahndung ausgeschrieben worden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Standardvorgang. Den Abgeschobenen werde mitgeteilt, dass sie bei einer Wiedereinreise in die Bundesrepublik auch ihre Reststrafe verbüßen müssten.

Am frühen Sonntagmorgen versuchte der 37-Jährige laut Bundespolizei über die Autobahn nach Deutschland zu fahren. Vor der Kontrollstelle sei er aus dem Fahrzeug ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet. Kurz darauf stellten die Polizisten ihn demnach. Jetzt sei er in ein Gefängnis gebracht worden, um die restliche Haftstrafe von vor zehn Jahren zu verbüßen.

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