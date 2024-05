Polizei fasst Verdächtigen nach Überfall auf Tankstelle

Hasselroth (dpa/lhe) - Wenige Stunden nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis hat die Polizei den mutmaßlichen 19 Jahre alten Täter gefasst. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Sonntag mitteilte, hatte der maskierte Mann am Samstagnachmittag einen 55-jährigen Angestellten im Verkaufsraum mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Laut Zeugenaussage sei der Räuber anschließend in ein silberfarbenes Auto gestiegen und davongefahren. Ermittlungen führten die Beamten laut Mitteilung zu dem 19-Jährigen, der bei seiner Festnahme sowohl das Messer als auch das erbeutete Bargeld bei sich hatte.