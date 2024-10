Polizei findet Geld bei Verkehrskontrolle

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mehr als 87.000 Euro hat die Frankfurter Autobahnpolizei bei einer Verkehrskontrolle in der Handtasche einer 26-Jährigen entdeckt. Die Frau saß auf dem Beifahrersitz eines Autos, das aufgefallen war, weil der Fahrer sich nicht an Weisungen der Beamten hielt. Bei der anschließenden Kontrolle auf der Autobahn 3 stellte sich heraus, dass der 28-Jährige ohne gültigen Führerschein am Steuer saß, wie die Polizei mitteilte.