Polizei findet Toten in Wohnhaus in Rödermark

Rödermark (dpa/lhe) - Einen toten Mann und eine schwer verletzte Frau haben Polizisten am Morgen in einem Wohnhaus in Rödermark (Landkreis Offenbach) gefunden. Wie eine Polizeisprecherin bestätigte, sei die verletzte Frau in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.