Polizei: Frau überfährt Mann in Garage - parkt und geht

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau soll einen 25-Jährigen in einer Tiefgarageneinfahrt in der Stuttgarter Innenstadt überfahren haben und nach dem Parken verschwunden sein. Der Mann sei bei dem Vorfall am Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Nach etwa 15 Minuten habe ein Zeuge den Schwerverletzten entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die 33-Jährige konnte gefasst werden, ihr Fahrzeug und ihr Führerschein wurden von der Polizei beschlagnahmt.

Ein mögliches Motiv der Frau sei bislang nicht bekannt, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Zur Aufklärung des Vorfalls sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.