Zeugen gesucht

Polizei: Frau überfährt Mann in Garage - parkt und geht

Eine Frau soll einen Mann in einer Garageneinfahrt in Stuttgart überfahren haben. Danach soll sie ihr Auto abgestellt haben und verschwunden sein. Was die Polizei bislang über den Vorfall weiß.

Ein 25-Jähriger wurde in Stuttgart-Mitte überfahren und dabei schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Ein 25-Jähriger wurde in Stuttgart-Mitte überfahren und dabei schwer verletzt. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine Frau soll einen 25-Jährigen in einer Tiefgarageneinfahrt in der Stuttgarter Innenstadt überfahren haben und nach dem Parken verschwunden sein. Der Mann sei bei dem Vorfall am Sonntagmorgen lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. 

Nach etwa 15 Minuten habe ein Zeuge den Schwerverletzten entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die 33-Jährige konnte gefasst werden, ihr Fahrzeug und ihr Führerschein wurden von der Polizei beschlagnahmt. 

Ein mögliches Motiv der Frau sei bislang nicht bekannt, teilte ein Polizeisprecher weiter mit. Zur Aufklärung des Vorfalls sei ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Güterzug überfährt Reifen – Keine Verletzten
Zugunfall

Güterzug überfährt Reifen – Keine Verletzten

Mit knapp 100 Kilometer pro Stunde überfährt ein Zug einen auf den Gleisen liegenden Reifen. Das wirkt sich auch auf den Zugverkehr aus. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher.

18.05.2026

Mutter überfährt in Österreich aus Versehen Tochter (1)
Unfälle

Mutter überfährt in Österreich aus Versehen Tochter (1)

Ein Moment der Unachtsamkeit endet in einer Tragödie: Wie eine Reifenwechselroutine in Schärding zum Albtraum für eine Familie wurde.

09.11.2025

Autofahrerin überfährt Obdachlosen - tot
Verkehr

Autofahrerin überfährt Obdachlosen - tot

Bei Wiesbaden liegt ein Obdachloser auf der Straße und wird überfahren. Weshalb der Mann dort lag und ob die Autofahrerin entsprechend reagierte, ist Teil der Ermittlungen.

21.08.2024

Limburg-Weilburg

Regionalbahn überfährt Gegenstände: Zeugen gesucht

Gefährlicher Vorfall auf einer Bahnstrecke im Landkreis Limburg-Weilburg: Unbekannte haben Gegenstände auf die Gleise gelegt, die eine Regionalbahn überfuhr. Die Polizei sucht Zeugen.

09.04.2024

Polizei

Kleinkind in Serbien verschwunden: Kind wurde überfahren

Die kleine Danka wurde zuletzt am Dienstag vergangener Woche vor dem Haus ihrer Familie gesehen. Es wurde international nach ihr gesucht - jetzt gibt es die traurige Gewissheit.

04.04.2024