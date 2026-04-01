Polizei kontrolliert an «Car-Freitag» Autos in Hessen
Mehr als 800 Fahrzeuge wurden im Vorjahr kontrolliert, zahlreiche Verstöße festgestellt. Auch diesmal will die Polizei am Karfreitag genau hinschauen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Karfreitag ist unter Autofans besser bekannt als «Car-Freitag». Die Polizei wird daher am Freitag extra Kontrollen durchführen, wie ein Sprecher der Polizei Westhessen sagte. Sie koordiniert in diesem Jahr die Polizeiarbeit für diesen Tag.
In Wiesbaden sei eine größere Kontrollstelle geplant. Wo sonst noch Kontrollen stattfinden, gab der Sprecher nicht an. Schwerpunktmäßig werde die Polizei auf technische Veränderungen achten und kontrollieren, ob diese entsprechend gekennzeichnet worden seien.
Auch illegale Autorennen im Fokus
Seien es etwa «zu laute Fahrzeuge» oder gebe es «Anbauteile, die gefährlich werden können», werde man genauer hinsehen. Auch auf illegale Autorennen werde man achten. Wer sich an die Regeln halte, habe aber nichts zu befürchten, sagte der Sprecher.
Im vergangenen Jahr wurden von Freitag bis Samstagnachmittag laut damaligen Angaben des Landeskriminalamts 820 Fahrzeuge kontrolliert und 51 Straftaten festgestellt sowie 282 Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige gebracht. 34 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt.