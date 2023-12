Polizei: Mann beißt Beamtin

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 27-Jähriger soll einer Polizistin in Frankfurt in den Finger gebissen haben. Er habe sich nach einer Festnahme am Mittwoch auf der Wache aggressiv verhalten und Widerstand geleistet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor soll der Mann einen 43-Jährigen geschlagen und verletzt haben. Als er wieder entlassen werden sollte und ihm die Handschellen abgenommen wurden, verhielt er sich den Angaben zufolge erneut aggressiv.