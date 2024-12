Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Schussgeräusche haben in im Neu-Isenburger Stadtteil Gravenbruch (Landkreis Offenbach) einen Polizeieinsatz ausgelöst. In einem Notruf am frühen Morgen war nach Angaben der Polizei davon die Rede, dass im Bereich des Dreiherrnsteinplatzes aus einem Auto heraus geschossen worden sei. Verletzt worden sei nach ersten Erkenntnissen niemand.