Mutmaßliche Bankräuber festgenommen

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Zwei Tatverdächtige eines Banküberfalls in Neu-Isenburg sind am Montagnachmittag kurz nach der Tat gefasst worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte einer der Männer die Bank im Landkreis Offenbach am Nachmittag betreten und eine vierstellige Summe Bargeld von einer Bankangestellten erbeutet. Kurz nach der Tat habe die Polizei den mutmaßlichen Täter und seinen Komplizen in der Nähe des Tatorts festnehmen können, einen 36- und 37-jährigen Mann. Beide hätten eine hohe Geldmenge bei sich geführt, so die Polizei weiter. Bis zum Abschluss der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden die Tatverdächtigen vorläufig wieder freigelassen.