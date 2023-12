Trio überfällt Wettbüro - Tatverdächtige festgenommen

Langenselbold (dpa/lhe) - Drei maskierte Männer haben in der Nacht zum Sonntag ein Wettbüro in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) überfallen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte einer von ihnen einen Angestellten mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Nach der Geldübergabe soll das Trio mit der Beute aus dem Wettbüro geflüchtet und in ein Taxi gestiegen sein, wie die Polizei Südosthessen weiter mitteilte.