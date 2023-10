Polizei beschlagnahmt Drogen, Handys und Bargeld

Am frühen Dienstagmorgen wurden bei Durchsuchungen - unter anderem in Bensheim - rund fünf Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Amphetamin und geringe Mengen Kokain sichergestellt. Neben mehreren Zehntausend Euro Bargeld und circa 30 Handys, stellten die Beamten auch Schmuck sowie verschiedene Hieb- und Stichwaffen sicher.

Die Durchsuchungen im Bereich der Bergstraße fanden in Bensheim, Bürstadt und Einhausen statt. Gleichzeitig durchsuchten Ordnungshüter auch in Marburg-Biedenkopf, Friedberg und Worms Wohnungen.

Im Zuge des Einsatzes nahmen die Beamten neun Tatverdächtige vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die Tatverdächtigen müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.