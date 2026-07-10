Polizei nimmt 39-Jährigen nach Messerbedrohung fest

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein Mann, der in Karlsruhe einen Nachbarn mit einem Küchenmesser bedroht haben soll und dann floh, ist inzwischen wieder aufgetaucht. Die Polizei nahm den 39-Jährigen nach Worten eines Polizeisprechers am frühen Mittwochabend vorübergehend fest, als er in seine Wohnung zurückkehren wollte. Im Zuge eines größeren Einsatzes hatten Einsatzkräfte die Wohnung zuvor stundenlang belagert - als sie stürmten, war der Mann aber gar nicht da.