Kriminalität

Polizei nimmt aggressiven Mann nach Taser-Einsatz fest

Am Bahnhof in Eschwege schreit ein 44-Jähriger und schlägt um sich. Die Polizei setzt einen Taser ein, um den Mann festzunehmen.

Die Polizei setzte einen Taser ein, um den aggressiven Mann festzunehmen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei setzte einen Taser ein, um den aggressiven Mann festzunehmen. (Symbolbild)

Eschwege (dpa/lhe) - Im nordhessischen Eschwege hat die Polizei einen Taser eingesetzt, um einen aggressiven Mann festzunehmen. Nach Angaben der Polizei beobachteten Zeugen am Bahnhof in Eschwege, wie der polizeibekannte, 44 Jahre alten Mann laut schreiend durch die Straße lief. 

Als die Polizei eintraf, sei der Mann in einen Zug geflohen und habe um sich geschlagen. Schließlich hätten die Beamten den Elektroschocker einsetzen müssen, um den Mann festzunehmen. Warum sich der 44-Jährige, der ohne festen Wohnsitz sei, so aggressiv verhielt, sei noch unklar.

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