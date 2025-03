Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein Mann soll einer Frau am Bahnhof in Baden-Baden ins Gesicht geschlagen und anschließend Widerstand gegen Beamte geleistet haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, mischte sich in der Nacht auf Samstag zunächst eine weitere Person ein, und es kam zu einem Handgemenge.