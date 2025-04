Polizei nimmt geflohenen mutmaßlichen Räuber fest

Hanau/Flörsheim (dpa/lhe) - Rund eine Woche nach der Flucht eines mutmaßlichen Räubers bei einem Haftprüfungstermin am Amtsgericht Hanau hat die Polizei den gesuchten Mann festgenommen. Der 29-Jährige sei am späten Donnerstagabend in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach dem Mann sei intensiv gefahndet worden.