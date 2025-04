Supermarktchef schlägt Räuber mit Flaschenwurf in die Flucht

Borken (dpa/lhe) - Mit einem Flaschenwurf hat ein Supermarktchef in Borken im Schwalm-Eder-Kreis einen Räuber in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Täter am Mittwochnachmittag in das Geschäft, richtete eine Schusswaffe auf die Kassiererin und forderte Geld. Der 58-jährige Marktleiter sei zu diesem Zeitpunkt im hinteren Teil des Marktes gewesen.