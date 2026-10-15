Polizei nimmt mutmaßliche Räuber in Offenbach fest

Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Offenbach zwei mutmaßliche Räuber festgenommen. Am frühen Morgen trafen vier Männer aufeinander, zwei von ihnen sollen demnach die anderen beiden mit Messern bedroht und Bargeld erbeutet haben, wie die Polizei mitteilte. Sie seien anschließend geflüchtet.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, entdeckten sie den Angaben zufolge oberflächliche Schnittverletzungen an den Händen und am Gesäß der 23 und 30 Jahre alten Opfer.

Der Mitteilung zufolge konnte die Polizei noch auf der Anfahrt einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Eine Beamtin habe seinen gleichaltrigen mutmaßlichen Komplizen schließlich mit Hilfe ihres Diensthundes in einem Gebüsch am Mainufer entdeckt. Bei ihm sei zudem das geraubte Bargeld gefunden worden. Die Polizei nahm Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen auf.