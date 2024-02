Polizei nimmt sturzbetrunken Radfahrer fest

Rüsselsheim (dpa/Ihe) - Die Polizei hat in der Nähe von Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) einen Mann festgenommen, der völlig betrunken mit seinem Fahrrad auf der Bundesstraße 43 in Richtung Bischofsheim unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen zeigte einen Wert von 4,2 Promille an, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.