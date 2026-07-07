Trickdiebstahl an Senioren

Polizei nimmt Trickbetrüger fest

Mit falschen Identitäten erschlichen sich zwei Männer den Zugang zu Wohnungen älterer Menschen. Auf frischer Tat werden sie ertappt.

Spezialkräfte ertappten die Täter auf frischer Tat. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Spezialkräfte ertappten die Täter auf frischer Tat. (Symbolbild)

Ludwigsburg/München (dpa) - Ein Einsatzkommando hat in München zwei Männer gefasst, die bundesweit ältere Menschen mit Trickdiebstählen geschädigt haben sollen. Die 37 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen wurden in der vergangenen Woche auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Verbrechen ereigneten sich demnach in ganz Baden-Württemberg, München und Mainz. 

Die Männer sollen sich seit Mitte 2025 als Mitarbeiter der Stadtwerke oder eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben haben. Dabei sollen sie sich nach Polizeiangaben passend gekleidet und vermeintliche technische Geräte mitgeführt haben, um ihre Identitäten glaubwürdig zu machen. Unter einem Vorwand sollen sie sich gezielt Zugang zu Wohnungen älterer Menschen verschafft haben. Aus den Wohnungen sollen sie dann Bargeld und Schmuck im sechsstelligen Gesamtwert gestohlen haben. 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls. Bei anschließenden Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz stellte die Polizei weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu weiteren Taten und möglichen Mittätern dauern an.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Finnland: Älterer Mann jahrzehntelang in Keller eingesperrt?
Kriminalität

Finnland: Älterer Mann jahrzehntelang in Keller eingesperrt?

Die finnische Polizei rettet einen etwa 80 Jahre alten Mann aus einem Keller in Helsinki. Er soll dort unter unmenschlichen Verhältnissen gelebt haben.

23.01.2026

Diebstahlserie im Rhein-Main-Gebiet: Verdächtiger in U-Haft
Kriminalität

Diebstahlserie im Rhein-Main-Gebiet: Verdächtiger in U-Haft

In mehreren Fällen soll sich ein Mann unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnungen älterer Menschen verschafft und Wertsachen gestohlen haben. Nun wurde er gefasst.

21.08.2025

Männer sollen Senioren um über 120.000 Euro betrogen haben
Als falsche Polizisten

Männer sollen Senioren um über 120.000 Euro betrogen haben

Im Landkreis Heilbronn stellen mehrere Senioren Töpfe vor ihre Haustür - gefüllt mit Schmuck, Gold und Bargeld. Betrüger sollen sie dazu gebracht haben. Nun kam es zu Festnahmen.

20.05.2025

Mehr Senioren studieren an hessischen Hochschulen
Hochschulen

Mehr Senioren studieren an hessischen Hochschulen

Senioren auf dem Campus: Hessens Universitäten verzeichnen einen deutlichen Anstieg älterer Studierender. Die Geschlechter sind ungleich verteilt.

07.03.2025

Trickbetrug

Senioren im Visier von Kriminellen

Ganze Vermögen erbeuten Täter mittels Trickbetrug, häufig haben sie es auf ältere Menschen abgesehen. Die Polizei registrierte vergangenes Jahr einen zweistelligen Millionenschaden in Hessen.

05.04.2024