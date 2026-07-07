Polizei nimmt Trickbetrüger fest

Ludwigsburg/München (dpa) - Ein Einsatzkommando hat in München zwei Männer gefasst, die bundesweit ältere Menschen mit Trickdiebstählen geschädigt haben sollen. Die 37 und 39 Jahre alten Tatverdächtigen wurden in der vergangenen Woche auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Verbrechen ereigneten sich demnach in ganz Baden-Württemberg, München und Mainz.

Die Männer sollen sich seit Mitte 2025 als Mitarbeiter der Stadtwerke oder eines Telekommunikationsunternehmens ausgegeben haben. Dabei sollen sie sich nach Polizeiangaben passend gekleidet und vermeintliche technische Geräte mitgeführt haben, um ihre Identitäten glaubwürdig zu machen. Unter einem Vorwand sollen sie sich gezielt Zugang zu Wohnungen älterer Menschen verschafft haben. Aus den Wohnungen sollen sie dann Bargeld und Schmuck im sechsstelligen Gesamtwert gestohlen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Stuttgart Haftbefehle wegen schweren Bandendiebstahls. Bei anschließenden Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz stellte die Polizei weitere Beweismittel sicher. Die Ermittlungen zu weiteren Taten und möglichen Mittätern dauern an.