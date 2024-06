Polizei nimmt zwei Fassadenkletterer fest

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat an einem über 150 Meter hohen Gebäude in der Frankfurter Innenstadt zwei Fassadenkletterer festgenommen. Sicherheitsleute hätten die 21 und 22 Jahre alten Männer am frühen Sonntagmorgen entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der Ketterer wurde auf dem Dach des Gebäudes festgenommen, der andere am Boden. Da sie keinen Wohnsitz hatten, wurden sie zur Feststellung ihrer Identität zunächst mit auf die Polizeistation genommen. Nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung durften sie wieder gehen.