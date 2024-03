Polizei schnappt Liebes-Betrüger nach jahrelanger Flucht

Frankfurt/Main (dpa) - Einsatzkräfte haben am Frankfurter Flughafen einen international gesuchten Liebes-Betrüger festgenommen. Der 41-Jährige soll in den USA auf Dating-Plattformen im Internet Kontakt zu Frauen aufgenommen und sich ihr Vertrauen erschlichen haben. So habe er seine Opfer dazu gebracht, ihm insgesamt mindestens 250.000 US-Dollar zu überweisen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Die Ermittler in den USA hätten den Mann bereits vor knapp vier Jahren zur Fahndung ausgeschrieben. Am Montag sei er dann aufgefallen, als er mit einem Flug aus der chinesischen Hauptstadt Peking in Frankfurt ankam und in eine Maschine ins rumänische Bukarest umsteigen wollte. Direkt am Flieger hätten die Handschellen geklickt. Der Mann werde nun voraussichtlich in die USA ausgeliefert, wo ihm bis zu 42 Jahre Haft drohten, teilte die Polizei mit.