Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecherbande
Nach mehreren Einbrüchen im Kreis Hersfeld-Rotenburg nimmt die Polizei drei Verdächtige fest. Was die Ermittler in deren Wohnungen entdeckten.
Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Nach einer Einbruchserie im Kreis Hersfeld-Rotenburg sind drei mutmaßliche Mitglieder einer Bande festgenommen worden. In deren Wohnungen in Rotenburg an der Fulda und Cornberg sowie in ihren Fahrzeugen sei unter anderem mutmaßliches Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Fulda mit.
Die drei Männer im Alter von 20, 30 und 33 Jahren wurden festgenommen. Während der 30-Jährige wieder entlassen wurde, sollten die beiden weiteren Männer der Haftrichterin vorgeführt werden.