Polizei: Schüler mutmaßlich durch Reizgas verletzt

Kassel (dpa/lhe) – Vier Schülerinnen und ein Schüler einer Gesamtschule in Kassel sind laut Polizei vermutlich durch Reizgas verletzt worden. Die Jugendlichen hätten über Reizungen der Atemwege sowie Übelkeit und Erbrechen geklagt, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag mit. Der Rettungsdienst habe die Schüler am Montagnachmittag vor Ort behandelt, ein Transport ins Krankenhaus sei nicht nötig gewesen.