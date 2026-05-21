Polizei sichert bei Großkontrolle 700.000 Euro an Vermögen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei hessenweiten Kontrollen haben Sicherheitsbehörden rund 700.000 Euro an Vermögenswerten gesichert und sechs Menschen vorläufig festgenommen. Unter anderem wurde in der Nacht zum Donnerstag die Autobahn 3 nördlich von Wiesbaden komplett gesperrt und der Verkehr über eine Raststätte umgeleitet. Über der Kontrollstelle ließ die Polizei eine Drohne steigen, um von oben alles im Blick zu haben.

Innenminister Roman Poseck (CDU) besuchte die Einsatzkräfte und sagte vor Ort: «Hier geht es vor allem darum, reisende Täter aufzuspüren, es geht um Organisierte Kriminalität.»

Foto: Andreas Arnold/dpa Innenminister Poseck (CDU) machte sich vor Ort ein Bild von der Großkontrolle.

Zudem wolle die Polizei gezielt gegen Einbrecher vorgehen. Die Aktion diene auch der Abschreckung, betonte der Minister. «Hier wird ein klares Zeichen gesetzt, dass Verbrecher in Hessen nicht sicher sein können.» Der Präsident des Landeskriminalamtes, Daniel Muth, sagte: «Die Kontrollmaßnahmen sind Teil eines landesweiten, abgestimmten Aktionsansatzes zur Bekämpfung der Schweren und Organisierten Kriminalität in Hessen»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Zwei Luxusautos in Wiesbaden beschlagnahmt

Während des Aktionstages kontrollierten die insgesamt rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Polizei, Zoll, Steuerfahndung und weiterer Behörden auch Gaststätten, Glücksspielbetriebe, Barbershops und Wohnungen, wie das Innenministerium mitteilte. Dabei nahmen sie gezielt den Missbrauch staatlicher Leistungen in den Blick.

Foto: Andreas Arnold/dpa Die Autobahn 3 wurde für die Kontrolle in Richtung Köln komplett gesperrt.