Verstärkte Polizeikontrollen in Hessen

Gießen (dpa/lhe) - Autofahrer aufgepasst: Vom 13. bis 19. April führt die Polizei in Hessen verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durch. Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben in diesem Zeitraum an der Kontrollwoche «Speed» inklusive des Blitzermarathons am Mittwoch, 15. April.

Wann genau finden die Kontrollen statt?

Zweimal im Jahr findet die länderübergreifende Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien, statt - die erste dieses Jahres in der kommenden Woche. Der Schwerpunkt liegt auf Mittwoch, dem 15. April: An diesem Tag ist ein sogenannter Speedmarathon mit besonders vielen Kontrollen geplant. Aber auch an den anderen Tagen muss mit verstärkten Kontrollen gerechnet werden.

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Wo wird kontrolliert und geblitzt?

Um gezielt auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinzuweisen, veröffentlicht die hessische Polizei vorab sämtliche Messstellen, die im Rahmen des Speedmarathons am Mittwoch eingerichtet werden. Die über 230 Messstellen an Landstraßen, Bundesstraßen sowie Autobahnen sollen auf der Internetseite der hessischen Polizei einsehbar sein.

Gleichzeitig weist die Polizei darauf hin, dass, wie an jedem anderen Tag, auch zusätzlich unangekündigte Geschwindigkeitskontrollen oder kurzfristige Änderungen möglich sind.

Wie geht die Polizei vor?

Allein am Mittwoch werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz sein, erklärte die Polizei. Sie setzt bei der Geschwindigkeitsüberwachung dabei auf verschiedene Techniken. Dazu zählen unter anderem Handlasermessgeräte, mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik, die Verstöße beweissichernd dokumentieren können, heißt es.

Was ist Ziel der Aktion?

«Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer für die Bedeutung angepasster Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so zur Reduzierung von Verkehrsunfällen beizutragen», erklärt die Polizei. Dazu suchen Einsatzkräfte auch gezielt das Gespräch mit Autofahrern.