Speedmarathon

Verstärkte Geschwindigkeitskontrollen in Hessen

Die ganze Woche über führt die Polizei in Hessen verstärkt Kontrollen auf den Straßen durch. Heute steht mit dem «Speedmarathon» der Höhepunkt bevor.

Die Polizei setzt auf verschiedene Techniken bei den Geschwindigkeitskontrollen. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa
Die Polizei setzt auf verschiedene Techniken bei den Geschwindigkeitskontrollen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Runter vom Gas: In Hessen kontrolliert die Polizei heute besonders intensiv die Geschwindigkeit von Autofahrern. Der Blitzermarathon ist der Höhepunkt der Kontrollwoche «Speed», die bereits seit Montag läuft. Alle Polizeipräsidien beteiligen sich nach eigenen Angaben an der länderübergreifenden Kontrollaktion von ROADPOL, dem europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien. 

Allein an diesem Tag werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 230 Messstellen kontrollieren, erklärte die Polizei. Die Messstellen sind auf der Internetseite der Polizei einsehbar. Neben fest installierten Blitzern kommen dabei etwa auch Handlasermessgeräte, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik zum Einsatz.

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