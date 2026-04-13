Kontrollwoche «Speed» in Hessen gestartet
In Hessen kontrolliert die Polizei ab heute eine Woche lang verstärkt die Geschwindigkeit der Autofahrer. Der Höhepunkt wartet am Mittwoch mit dem «Speedmarathon».
Gießen (dpa/lhe) - Die Kontrollwoche «Speed» ist auch in Hessen gestartet. In diesem Zusammenhang führt die Polizei nach eigenen Angaben von Montag bis Sonntag verstärkt Tempokontrollen durch. Neben fest installierten Blitzern kommen dabei etwa auch Handlasermessgeräte, mobile Geschwindigkeitsmessanlagen sowie zivile Polizeifahrzeuge mit moderner Videomesstechnik zum Einsatz.
Am Mittwoch findet mit dem «Speedmarathon» der Höhepunkt der Kontrollwoche statt. Allein an diesem Tag werden über 570 Polizistinnen und Polizisten sowie kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 230 Messstellen kontrollieren, erklärte die Polizei. Die Messstellen sind auf der Internetseite der Polizei einsehbar.