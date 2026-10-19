Obduktion bestätigt Verdacht

Polizei spricht nach Leichenfund in Ulm von Tötung

Die Spurensicherung weckte den Verdacht, die Obduktion bestätigte ihn: Ein 84-Jähriger ist in Ulm getötet worden. Was die Ermittlungsgruppe Rabe nun herausfinden soll.

Eine Ermittlungsgruppe soll den Fall aufklären. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Eine Ermittlungsgruppe soll den Fall aufklären. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Nach dem Fund einer Leiche in einer Ulmer Wohnung gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von einer Gewalttat aus. Erste Ermittlungen und die Spurensicherung hätten einen Verdacht geweckt, nun habe die Obduktion diesen auch bestätigt, teilten die beiden Behörden mit. Die Ermittlungsgruppe Rabe soll die Hintergründe der Tat aufklären. Zeugen seien bereits befragt worden. Die Leiche des 84-jährigen Mannes war vor zwei Wochen in einer Wohnung entdeckt worden.

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