Bild
Verkehr

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit drei Promille

Beamte halten einen Autofahrer an, der Schlangenlinien fährt. Der Führerschein ist weg, die Ermittlungen laufen.

Der Atemalkoholtest zeigte bei dem Autofahrer drei Promille an. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Der Atemalkoholtest zeigte bei dem Autofahrer drei Promille an. (Symbolbild)

Immenstaad (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Immenstaad (Bodenseekreis) angehalten. Ein Atemalkoholtest habe drei Promille bei der Verkehrskontrolle am Samstag ergeben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll der 47-Jährige mit seinem Wagen Schlangenlinien gefahren sein. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim: Mit 2,4 Promille unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer 
Zu langsam gefahren

Weinheim: Mit 2,4 Promille unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer 

Ein 32-Jähriger hat am Dienstagabend betrunken und möglicherweise unter Drogeneinfluss den Verkehr auf der A 659 in Richtung Weinheim gefährdet.

22.10.2025

Mann fährt mit drei Promille mehrfach gegen einen Baum
Er versucht auszuparken

Mann fährt mit drei Promille mehrfach gegen einen Baum

Das Ausparken wird für einen betrunkenen Mann zur großen Herausforderung. Erst nach mehreren Anläufen findet er den Rückwärtsgang. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

04.07.2025

Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer mit 2,6 Promille
Alkohol am Steuer

Polizei stoppt betrunkenen Motorradfahrer mit 2,6 Promille

Der Mann ist so stark betrunken, dass die Beamten ihm beim Abziehen des Helms helfen müssen. Dann stellt sich heraus: Er fährt nicht zum ersten Mal unter Alkoholeinfluss.

23.04.2025

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer
Mannheim

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Fahrer konnte bei Kontrolle keinen gültigen Führerschein vorzeigen.

09.01.2024

Verkehr

Autofahrer am Bodensee mit mehr als vier Promille erwischt

24.03.2023