Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit drei Promille
Beamte halten einen Autofahrer an, der Schlangenlinien fährt. Der Führerschein ist weg, die Ermittlungen laufen.
Immenstaad (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Immenstaad (Bodenseekreis) angehalten. Ein Atemalkoholtest habe drei Promille bei der Verkehrskontrolle am Samstag ergeben, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll der 47-Jährige mit seinem Wagen Schlangenlinien gefahren sein. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.