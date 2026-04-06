Motorradkennzeichen am Auto

Polizei stoppt flüchtigen Fahrer nach Verfolgungsfahrt

Ein 35-Jähriger flieht mit hohem Tempo vor der Polizei – am Ende wird er zu Fuß gestellt. Im Auto finden die Beamten Alkohol und Drogen.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einer Verfolgungsfahrt über mehrere Autobahnen hat die Polizei einen flüchtigen Fahrer festgenommen. Der Wagen des 35-Jährigen sei den Beamten am Sonntagabend auf der A66 aufgefallen, teilte die Polizei mit. Das Nummernschild des Fahrzeugs sei auf ein Motorrad zugelassen gewesen. Daher habe die Streife sich entschieden, das Auto zu verfolgen.

Aufgrund der hohen Geschwindigkeit sei die Verfolgung jedoch schwierig gewesen, hieß es. Auf der A661 seien mehrere Streifenfahrzeuge dazugekommen, die dem Fahrzeug diverse Anhaltesignale zeigten. «Diese missachtete der 35-jährige Fahrer und beschleunigte stattdessen sein Fahrzeug», so die Polizei. An der Anschlussstelle Eckenheim habe er kurz vor der räumlichen Trennung die Ausfahrt genommen. 

Nach einem abgebrochenen Wendemanöver sei das Fahrzeug des Mannes in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen und er habe versucht, zu Fuß weiter zu flüchten. Nach kurzer Zeit hätten die Beamten den 35-Jährigen festnehmen können. Bei der Überprüfung sei festgestellt worden, dass das Auto seit Ende 2025 außer Betrieb gesetzt sei. Zudem hätten die Beamten im Innenraum zahlreiche alkoholische Getränke und geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. 

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«Ob der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln stand, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen», hieß es. Sein Fahrzeug sei sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet worden.

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