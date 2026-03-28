16-Jähriger flieht mit Auto vor Polizei und verletzt Beamten

Aglasterhausen (dpa/lsw) - Bei der Verfolgung eines 16-Jährigen ist ein Polizist in Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) verletzt worden. Der 33 Jahre alte Beamte sei an der Hand verletzt worden und zunächst dienstunfähig gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuvor war den Beamten am Mosbacher Kreuz ein Auto aufgefallen, welches Schlangenlinien fuhr und zu schnell unterwegs war. Die Streife wollte das Auto anhalten, der Fahrer sei jedoch geflüchtet und habe in Aglasterhausen ein geparktes Auto gestreift.