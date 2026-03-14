Nächtliche Tour

Kinder bauen Unfall mit Auto von Eltern

Eine nächtliche Spritztour mit einem Wagen endet für zwei Jungen abrupt. Wie reagieren die Eltern?

Der Wagen prallte laut Polizei gegen eine Straßenlaterne. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Der Wagen prallte laut Polizei gegen eine Straßenlaterne. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Zwei Jungen haben sich im südhessischen Höchst heimlich das Auto eines Elternteils für eine Tour ausgeliehen und damit einen Unfall gebaut. Die 12 und 13 Jahre alten Freunde kamen im Ortsteil Hetschbach am frühen Samstag mit dem Auto von der Fahrbahn ab, stießen gegen eine Straßenlaterne und landeten auf der Seite, teilte die Polizei mit.

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Dabei seien die Kinder leicht verletzt worden. Sie konnten sich alleine aus dem Auto befreien, hieß es von der Polizei. Anwohner waren demnach durch einen lauten Schlag aus dem Schlaf gerissen worden.

Die Polizei brachte die Jungen nach rettungsdienstlicher Erstversorgung nach Hause. Die Eltern sei überrascht gewesen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

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