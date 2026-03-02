Gartenzaun übersehen

Spritztour mit gestohlenem Auto endet in Vorgarten

Lauter Krach reißt am frühen Sonntagmorgen einen Mann aus dem Schlaf. Als er aus dem Fenster in seinen Garten schaut, traut er seinen Augen nicht.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in Herbertingen gerufen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Polizei in Herbertingen gerufen. (Symbolbild)

Herbertingen (dpa/lsw) - Mit einem gestohlenen Auto hat ein bislang Unbekannter einen Gartenzaun durchbrochen und ist im Vorgarten eines Hauses in Herbertingen (Kreis Sigmaringen) gelandet. Anschließend sei der Mann zu Fuß geflüchtet und habe den Wagen im Garten stehen lassen, teilte die Polizei mit. Beobachtet wurde er dabei von einem Bewohner des Hauses. Dieser wurde am Sonntagmorgen durch den lauten Krach aus dem Schlaf gerissen und rief die Polizei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der Täter habe das unverschlossene Auto zuvor in der Nähe gestohlen. Durch den Unfall war der Wagen nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei ermittelt wegen Fahrzeugdiebstahls und Fahrerflucht, konnte den Mann bislang aber nicht ausfindig machen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
17-Jähriger landet mit Auto im Vorgarten
Unfälle

17-Jähriger landet mit Auto im Vorgarten

Ein Jugendlicher soll in Maintal die Kontrolle über sein Auto verloren haben und in einen Vorgarten gefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein.

23.02.2026

Sprengsatz unter Auto: Polizei geht von schwerem Böller aus
Sprengstoffexplosion

Sprengsatz unter Auto: Polizei geht von schwerem Böller aus

Ein lauter Knall reißt Anwohner aus dem Schlaf – am Morgen ist das Auto schwer beschädigt. Was steckt hinter dem Einsatz des schweren Böllers in Weilheim?

10.11.2025

Auto landet in Vorgarten – Fahrer betrunken
Holzkirchen

Auto landet in Vorgarten – Fahrer betrunken

Mit Tempo durch die Kurve, dann hebt das Auto ab: Ein 23-Jähriger landet samt Wagen im Vorgarten.

10.10.2025

Auto landet an Baum in Vorgarten - drei Verletzte
Unfälle

Auto landet an Baum in Vorgarten - drei Verletzte

In Ravensburg kommt ein Wagen in einer Kurve von der Straße ab. Das Auto prallt gegen einen Gartenzaun und einen Baum in einem Vorgarten.

27.09.2025

Wetter

Warum ein lauter Knall die Weinheimer aus dem Schlaf riss

In der Nacht zum Donnerstag krachte es gewaltig über Weinheim – viele hielten den Knall für eine Explosion. Aber es handelte sich um einen „Wilden Hausrüttler“, mit dem nicht zu spaßen ist.

03.07.2025