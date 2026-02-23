Unfälle

17-Jähriger landet mit Auto im Vorgarten

Ein Jugendlicher soll in Maintal die Kontrolle über sein Auto verloren haben und in einen Vorgarten gefahren sein. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Maintal (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger soll in Maintal mit seinem Auto von der Straße abgekommen und im Vorgarten eines Hauses gelandet sein. Laut Polizei verlor der Fahrer am Samstagabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Grundstücksmauer und kam in dem Vorgarten zum Stehen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. 

Kurze Zeit später wurde der Jugendliche zu Hause angetroffen. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein ermittelt. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren Tausend Euro.

