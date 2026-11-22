Polizei stoppt Hochzeitskorso nach gemeldeten Schüssen
Ein Zeuge meldet Schüsse aus Fahrzeugen eines Hochzeitskorsos im Zollernalbkreis. Was die Polizei bei der Kontrolle fand – und gegen wen sie ermittelt.
Rosenfeld (dpa/lsw) - Die Polizei hat bei Rosenfeld im Zollernalbkreis einen Hochzeitskorso gestoppt, aus dem heraus geschossen worden sein soll. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Samstagnachmittag gemeldet, dass aus Fahrzeugen der Hochzeitsgesellschaft in Schömberg (Zollernalbkreis) Schüsse abgegeben worden seien. Die Beamten stoppten den Korso.
Im Handschuhfach eines Wagens fanden und beschlagnahmten sie eine Schreckschusswaffe. Gegen einen 19-Jährigen wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zudem meldete sich ein Autofahrer, der von einem Wagen aus dem Korso gefährlich überholt worden sein will. Den unbekannten Fahrer sucht die Polizei noch.