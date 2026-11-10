Polizei stoppt Mann mit Reifen und Brandmittel nach Drohung

Lahr (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen 57-Jährigen daran gehindert, Reifen auf dem Rathausplatz in Lahr (Ortenaukreis) zu verbrennen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 57-Jährige das zuvor angekündigt und schriftlich der Stadt Lahr gedroht. Daher habe die Polizei im Bereich mehr Streifen gehabt, von denen eine den 57-Jährigen mit Reifen und Brandmittel antraf.