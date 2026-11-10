Drohungen gegen die Stadt

Polizei stoppt Mann mit Reifen und Brandmittel nach Drohung

Ein 57-Jähriger hatte angekündigt, Reifen auf dem Rathausplatz in Lahr zu verbrennen, und der Stadt schriftlich gedroht. Wie die Polizei ihn stoppte.

Dank vermehrter Streifen wurde die Polizei auf den 57-Jährigen aufmerksam, bevor er seine Drohung umsetzen konnte. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Dank vermehrter Streifen wurde die Polizei auf den 57-Jährigen aufmerksam, bevor er seine Drohung umsetzen konnte. (Symbolbild)

Lahr (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen 57-Jährigen daran gehindert, Reifen auf dem Rathausplatz in Lahr (Ortenaukreis) zu verbrennen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 57-Jährige das zuvor angekündigt und schriftlich der Stadt Lahr gedroht. Daher habe die Polizei im Bereich mehr Streifen gehabt, von denen eine den 57-Jährigen mit Reifen und Brandmittel antraf. 

Der 57-Jährige verhielt sich laut Polizei unkooperativ und wurde schließlich in eine Fachklinik gebracht, weil er anscheinend unter Wahnvorstellungen litt. Die Gegenstände seien sichergestellt worden.

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