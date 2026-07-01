Im Norden der Stadt

Festnahme nach Sprengstoff-Drohung in Sozialbürgerhaus

Am Empfang einer Stelle für Sozialleistungen der Stadt München droht eine Person mit einer Explosion. Wenig später läuft ein größerer Polizeieinsatz.

Wegen der Bedrohungslage waren auch schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz. Foto: Sven Hoppe/dpa
Wegen der Bedrohungslage waren auch schwer bewaffnete Polizisten im Einsatz.

München (dpa) - Nach einer Sprengstoff-Drohung in einem Sozialbürgerhaus in München ist ein Mensch festgenommen worden. Die Person sei am Nachmittag in die Einrichtung für soziale Angebote und Leistungen im Norden der Stadt an den Empfang gegangen und habe dort gedroht, sagte eine Polizeisprecherin. Daraufhin sei ein größerer Polizeieinsatz ausgelöst worden.

Wenig später hätten Beamten die Person widerstandslos festgenommen, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Auch ein verdächtiger Gegenstand sei gesichert worden, Sprengstoff hätten die Beamten dabei aber nicht gefunden. Nach ersten Polizeiangaben wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. 

Am Nachmittag waren Polizisten sicherheitshalber noch mit der Absuche des Gebäudes im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart beschäftigt. Eine Polizeisprecherin sagte, mehr als 20 Streifen seien dort im Einsatz gewesen. Das Motiv für die Bedrohung blieb laut Polizei zunächst unklar.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Größerer Polizeieinsatz in Stuttgart
Körperverletzung

Größerer Polizeieinsatz in Stuttgart

Großeinsatz im Stuttgarter Osten: Nach einer Körperverletzung sucht die Polizei nach dem oder den Tätern. Was bisher bekannt ist.

26.06.2026

Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus
Hintergründe unklar

Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

In Pfedelbach im Norden Baden-Württembergs rücken zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei an. Später wird klar: Eigentlich ist gar nichts passiert.

29.01.2026

Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit
Mehrere Notrufe am Abend

Größerer Polizeieinsatz nach handfestem Streit

Ein Streit ist eskaliert, am Ende war ein 14-Jähriger verletzt. Das Geschehen in Dietzenbach zog eine große Menschenmenge an.

17.06.2025

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt
Bei NS-Dokuzentrum

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt

In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten bitten, den Bereich zu meiden.

05.09.2024

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit
Polizei

Größerer Polizeieinsatz in Viernheim nach Streit

Als Zeugen ein Schussgeräusch in der Lampertheimer Straße hörten, alarmierten sie die Polizei. Es wurde eine Schreckschusspistole abgefeuert.

21.07.2023