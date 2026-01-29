Hintergründe unklar

Größerer Polizeieinsatz in Gebäude in Pfedelbach

In Pfedelbach im Norden Baden-Württembergs rücken am Donnerstagabend zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei an. Was genau passiert ist, ist zunächst unklar.

In Pfedelbach im Hohenlohekreis läuft ein größerer Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Pfedelbach (dpa/lsw) - Die Polizei ist zu einem größeren Einsatz in Pfedelbach im Hohenlohekreis ausgerückt. Der Einsatz spiele sich in einem Gebäude ab, teilte eine Polizeisprecherin mit. Eine akute Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Weitere Details nannte die Sprecherin zunächst nicht.

Wegen des Einsatzes seien mehrere Straßen gesperrt worden, teilte die Polizei auf X mit. Es wurde darum gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

