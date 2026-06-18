Verfolgungsfahrt

Polizei stoppt Raser – Fahrer entkommt in Königstein

Verfolgungsfahrt, Reifenstopp und eine Flucht zu Fuß: Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der vor einer Kontrolle geflüchtet war.

Als er von der Polizei kontrolliert werden sollte, flüchtete der Autofahrer. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Als er von der Polizei kontrolliert werden sollte, flüchtete der Autofahrer. (Symbolbild)

Darmstadt/Königstein (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht eine rund 30-minütige Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Südhessen bis in den Hochtaunuskreis geliefert. In Königstein sei der Wagen durch Auslegen eines Reifenstopp-Systems angehalten worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen flüchteten demnach zu Fuß weiter, der leicht verletzte 29-jährige Beifahrer konnte gefasst werden. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Fahrer verlief zunächst ergebnislos.

Die Polizei hatte den Wagen auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf kontrollieren wollen. Der Fahrer sei jedoch mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet.

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