Polizei stoppt Raser – Fahrer entkommt in Königstein
Verfolgungsfahrt, Reifenstopp und eine Flucht zu Fuß: Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der vor einer Kontrolle geflüchtet war.
Darmstadt/Königstein (dpa/lhe) - Ein Autofahrer hat sich in der Nacht eine rund 30-minütige Verfolgungsfahrt mit der Polizei von Südhessen bis in den Hochtaunuskreis geliefert. In Königstein sei der Wagen durch Auslegen eines Reifenstopp-Systems angehalten worden, teilte die Polizei mit. Die beiden Insassen flüchteten demnach zu Fuß weiter, der leicht verletzte 29-jährige Beifahrer konnte gefasst werden. Die Fahndung nach dem bislang unbekannten Fahrer verlief zunächst ergebnislos.
Die Polizei hatte den Wagen auf der Autobahn 5 bei Mörfelden-Walldorf kontrollieren wollen. Der Fahrer sei jedoch mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet.