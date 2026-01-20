Bild
Unfallflucht

Polizei stoppt sturzbetrunkenen Autofahrer

Ein Wagen ist völlig demoliert und mit herausgerissenen Scheinwerfern in Hechingen unterwegs. Die Polizei hält ihn an - und findet auch ungesicherte Kinder.

In Hechingen wurde ein betrunkener Autofahrer mit ungesicherten Kindern im Wagen von der Polizei angehalten. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
In Hechingen wurde ein betrunkener Autofahrer mit ungesicherten Kindern im Wagen von der Polizei angehalten. (Symbolbild)

Hechingen (dpa/lsw) - Einen völlig betrunkenen, mutmaßlich flüchtigen Unfallfahrer haben Streifenbeamte in Hechingen (Zollernalbkreis) angehalten. Polizeiangaben zufolge zeigte ein Atemalkoholtest drei Promille bei dem Mann an, in dessen Auto auch eine Frau und zwei Kinder nicht angegurtet saßen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Den Angaben nach war der Mann zuvor im gut zehn Kilometer entfernten Mössingen gegen ein geparktes Auto gekracht, hatte dabei sein Autokennzeichen verloren und war davongefahren. 

Sein Wagen war den Streifenbeamten in der Nacht auf Dienstag aufgefallen, weil dieser mit erheblich beschädigter Fahrzeugfront und herausgerissenen Scheinwerfern unterwegs war. Weil der 25-Jährige laut Polizei aggressiv wurde, legten ihm die Beamten Handschellen an, und er kam in Gewahrsam. Verletzt wurde niemand.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit drei Promille
Verkehr

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit drei Promille

Beamte halten einen Autofahrer an, der Schlangenlinien fährt. Der Führerschein ist weg, die Ermittlungen laufen.

18.01.2026

Mannheim: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer mit Wodka-Flasche im Auto 
Mehr als zwei Promille

Mannheim: Polizei stoppt betrunkenen Fahrer mit Wodka-Flasche im Auto 

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei einen sturzbetrunkenen 33-jährigen Audi-Fahrer in Mannheim gestoppt - und eine angebrochene Wodka-Flasche in seinem Auto gefunden.

25.12.2025

Weinheim: Mit 2,4 Promille unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer 
Zu langsam gefahren

Weinheim: Mit 2,4 Promille unterwegs - Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer 

Ein 32-Jähriger hat am Dienstagabend betrunken und möglicherweise unter Drogeneinfluss den Verkehr auf der A 659 in Richtung Weinheim gefährdet.

22.10.2025

Unfallflucht: Mitfahrerinnen verletzt im Auto zurückgelassen
Ermittlungen laufen

Unfallflucht: Mitfahrerinnen verletzt im Auto zurückgelassen

Ein Autofahrer verliert in Frankfurt am Main die Kontrolle über seinen Wagen. Gemeinsam mit einem Mitfahrer flieht er - während zwei teils schwer verletzte Frauen im Auto bleiben.

12.07.2025

Ungesicherte Gefahrenstelle: Autofahrer schwer verletzt
Verkehrsunfall

Ungesicherte Gefahrenstelle: Autofahrer schwer verletzt

Ein Mann bleibt mit seinem Wagen auf der Autobahn liegen und bleibt im Auto sitzen. Ein Lastwagen übersieht die Gefahrenstelle. Die Folgen sind erheblich.

19.10.2024