Minderjähriger auf Spritztour

Polizei stoppt zehnjährigen Autofahrer

Führerschein hat er noch keinen, unterwegs ist er trotzdem: Warum ein Zehnjähriger nachts mit dem Auto durch die Stadt fuhr und wie die Polizei der ungewöhnlichen Spritztour ein Ende setzte.

Die Polizei konnte der nächtlichen Spritztour des Zehnjährigen schließlich ein Ende setzen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei konnte der nächtlichen Spritztour des Zehnjährigen schließlich ein Ende setzen. (Symbolbild)

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Zehnjähriger hat in Ludwigsburg eine nächtliche Spritztour unternommen und beim Ausparken mutmaßlich zwei Autos beschädigt. Der Junge sei zuvor aus einer Wohngruppe abgehauen, teilte die Polizei mit. Die Beamten seien zunächst über eine Unfallflucht informiert worden. Kurz darauf hätten andere Verkehrsteilnehmer eine Streife auf das von dem Zehnjährigen gelenkte Auto aufmerksam gemacht. 

Die Polizisten konnten den minderjährigen Fahrer schließlich ausfindig machen. Da dieser nicht selbst in der Lage gewesen sei, das Auto zu stoppen, habe einer der Beamten die Fahrertür geöffnet und den rollenden Wagen gebremst. Der Junge sei anschließend zurück in seine Wohngruppe gebracht und den Erziehungsberechtigten übergeben worden. Der Gesamtschaden beläuft sich demnach auf etwa 9.000 Euro. Das Auto gehörte den Angaben zufolge zur Wohngruppe des Kindes. Warum der Zehnjährige die Spritztour unternahm und wie er an die Fahrzeugschlüssel gelangen konnte, wurde nicht mitgeteilt.

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